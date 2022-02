Le procès qui oppose Ibrahima Diallo et Sékou Koundouno du FNDC à l’ex directeur de la police judiciaire Fabou Camara et son adjoint Mohamed Lamine Simakan a été reporté à nouveau pour le 28 février 2022.

Le motif selon le président de la cour est que le ministère public en l’occurrence le parquet général a demandé la récusation de la Cour. Le parquet doute de l’impartialité des membres qui compose cette cour en charge de trancher sur ce dossier. Fabou Camara et Lamine Simakan de la BRI sont poursuivis par Ibrahima Diallo et Sékou Koundouno deux membres du bureau national du FNDC. Ils accusent les deux policiers de « violences volontaires, atteinte à la vie privée, violation de domicile, destruction de biens ».

Me Pépé dénonce la non exécution du mandat d’arrêt contre les deux prévenus. Il indique que le mandat peut être exécuté même si les audiences sont reportées.

À ce titre, Me Tolno l’un des avocats de Fabou et Simakan souligne que c’est une nouvelle procédure qui est enclenchée. Par conséquent les actes posés par le tribunal de première instance de Dixinn sont nuls et nuls effets.

Fabou Camara et Mohamed Lamine Simakan peuvent se frotter les mains pour une énième fois. Ils peuvent rentrer tranquillement chez-eux. Le procès a été ajourné par le président la cour à cause de la procédure de récusation de la cour qui doit être examinée par le Premier président de la Cour d’appel de Conakry.

Il faut tout de même rappeler Fabou Camara doit rester encore à la barre dans le cadre d’un autre procès avec Oumar Sylla alias Fonikè Menguè.

À suivre…