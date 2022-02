Sous le thème « Quel type de transition pour la République de Guinée », le collectif des partis pour l’alternance (CPA) a animé une conférence de presse ce lundi 14 février 2022, à Conakry. Après avoir dénoncé le “clientélisme et la discrimination” dans le choix des membres au CNT, il a mis l’occasion à profit pour proposer ce qu’il estime « raisonnable » pour la durée de la transition en cours dans le pays.

Le collectif a dénoncé le «clientélisme et l’exclusion», qui selon lui, ont prévalu dans la désignation des 15 membres de la classe politique pour le CNT. «Nous avions dit au ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, de prendre son bâton de pèlerin, sur la base des 14 coalitions qui existaient pour choisir les 15 représentants de la classe politique. Chose qui n’a pas été faite. Le ministre s’assoit dans son coin, il choisit en fonction de 7 coalitions au détriment de la majorité des coalitions des partis politiques. Le ministre a invité officiellement ces 7 coalitions au détriment de la majorité, la dernière invite qu’il a faite, c’est lors de la présentation des membres du CNT. Certaines coalitions ont été invitées de façon officielle, elles ont même reçu leurs cartes. Voilà des actes qui nous amène à dire que CNRD à travers le MATD a choisi les gens par copinage, clientélisme, discrimination», a fustigé Lah Robert Bamba, coordinateur national du CPA.

Sur ces actes selon Lah Robert Bamba, cela veut dire qu’à l’élection présidentielle à venir, « Ils vont aussi choisir leur candidat.»

Ce collectif composé de 16 partis politiques, dont 14 agréés a estimé que la transition en cours dans le pays, doit s’accentuer sur la Constitution, le code électoral, l’organisation du référendum et des élections générales. Le recensement biométrique général de la population, le fichier électoral, la mise en place d’un cadre de

dialogue permanent, la réconciliation nationale et la moralisation de la vie publique à travers, précise-t-il: « Des audits non exclusifs et la publication des résultats des audits de la mauvaise gouvernance du passé.»

Par rapport au chronogramme de la transition, le collectif des partis pour l’alternance pense que pour une durée de 3 ans , avec un chronogramme défini, « la Guinée pourra sortir de cette transition en écrivant une nouvelle page de son histoire.»

De ce point de vue, il fait ces propositions ci-dessous aux autorités guinéennes, pour la conduite de la transition: «Du 05/09/2021 au 05/03/2023. Cette période doit servir à l’élaboration de la constitution, du code électoral, du recensement biométrique général de la population, du fichier électoral et de l’organisation d’un référendum pour recueillir l’approbation ou non du peuple de Guinée. Du 05/09/2021 au 05/03/2024, que cette période soit consacrée à la moralisation de la vie publique à travers des audits non exclusifs et la publication des résultats des audits de la mauvaise gouvernance du passé. Au processus de réconciliation nationale, qui passera par la mise en place d’un cadre de dialogue permanent et une commission vérité, justice, pardon, paix et réparation pouvant s’étendre au-delà de la transition. Du 05/03/2024 au 05/09/2024, ce temps pourra être exclusivement utilisé pour l’organisation des élections générales. En couplant les élections communautaires, communales et régionales, suivies des élections législative présidentielles.»