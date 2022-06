L’accident qui s’est produit sur la route Dubreka-Telemelé précisément à Tondon, le 11 juin, a occasionné la mort de plus d’une dizaine de personnes relance la question sur la sécurité routière en Guinée. Ce qui a choqué davantage l’opinion publique, c’est la réaction tardive des autorités. Interrogé sur la question ce lundi 13 juin 2022, le porte-parole du Gouvernement a jugé utile d’apporter des précisions.

«C’est clair que malgré tout ce qu’on entend comme dénonciations de comportement du Guinéen, la responsabilité de l’État est immense. C’est une responsabilité qui n’a pas été tellement assumée depuis très longtemps et qui est ancré dans nos habitudes, un certain nombre de comportements qui font aujourd’hui que ce type de drame se produit au regard de beaucoup de facteurs. C’est pourquoi le Gouvernement prend cette situation très au sérieux. Le ministre des Transports et de la Sécurité vont dans les prochaines heures annoncer les dispositions qui vont être prises pour éviter la reproduction rapide d’un tel drame qui touche de nombreuses familles» , promet le ministre porte-parole du Gouvernement dans l’émission les GG de la radio Espace FM.

Au-delà des dispositions annoncées, Ousmane Gaoual Diallo dit comprendre les interrogations soulevées par les uns et les autres: « Nous comprenons toutes les interrogations qui sont posées aujourd’hui. L’Etat assume aussi le fait que ce sont les défaillances des services de l’Etat liés à la sécurité , au transport qui provoquent ce type de drame. Donc nous déplorons l’excès de vitesse, les surcharges et beaucoup de choses. Nous allons prendre des dispositions. Aux citoyens aussi d’être indulgents par rapport à ce Gouvernement de transition parce que nous sommes là que depuis quelques mois, c’est vrai que cela n’excuse pas, mais nous sommes en train de prendre des dispositions ».

Plusieurs citoyens ont dénoncé la réaction tardive du Gouvernement face à ce drame. Ousmane Gaoual Diallo admet qu’ils ne sont pas informés à temps réel des choses qui se passent dans le pays: «Les gens disent qu’on devrait être informé instantanément. C’est vrai que nous sommes un Gouvernement , mais malheureusement nous ne sommes pas informés instantanément. Les informations qui arrivent sont de sources très diverses. Sur les causes du drame, c’est un manque d’attention du chauffeur qui a laissé complètement sa trajectoire pour aller sur la trajectoire inverse c’est ce qui a occasionné la collusion des deux véhicules», explique le porte-parole du Gouvernement.

Pendant qu’il promettait que des dispositions vont être prises par le Gouvernement, le cortège du ministre de la Sécurité a été impliqué dans un accident de circulation à Kolaboui faisant étant de 8 morts et 5 blessés graves.