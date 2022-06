Suite à l’envahissement de la pelouse du stade Général Lansana Conté par des supporters guinéens après le match Guinée-Malawi, le Comité de normalisation de la Fédération guinéenne du football a annoncé l’ouverture d’une enquête sur ces incidents.

Dans son communiqué, la présidente du CONOR, Mariama Diallo Sy, annonce la tenue d’une réunion prochaine entre les parties prenantes et le ministre des Sports: « Le CONOR informe l’opinion nationale et internationale que le ministère en charge des sports et toutes les parties concernées par l’organisation du match se réuniront dans les meilleurs délais pour évoquer ce malheureux incident. Une enquête sera menée pour fixer les degrés de responsabilité et les leçons seront tirées afin d’éviter que cela ne se reproduise.

Plus loin, la présidente dit que le CONOR « se tient aux conclusions de cette enquête et invite les acteurs du football à la retenue et le public sportif à plus de fair-play. »