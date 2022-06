Les activités de la première journée de cet événement ont eu lieu ce lundi 13 juin 2022, à l’hôtel Kaloum. Dénommée : «Des outils numériques pour l’innovation», l’initiative est portée par le Salon des entrepreneurs (SADEN), en collaboration avec l’Ambassade des Etats-Unis en Guinée et Google.

Ces ateliers de formation sont destinés aux entrepreneurs guinéens. Ils seront suivis d’une compétition visent à doter 25 entreprises du pays, d’outils numériques afin d’accroître leur impact et développer durablement leurs activités.

«Le SADEN veut être un outil pratique. Également, un outil qui se place dans l’écosystème entrepreneurial guinéen. La plateforme informe, forme, conseille et accompagne les entrepreneurs. Cette occasion nous a été donnée par l’Ambassade des États-Unis qui a facilité la venue de Google pour qu’on puisse outiller davantage nos jeunes entrepreneurs en connaissance du numérique. La pandémie du COVID-19 nous l’a démontré, le digital s’est imposé à nous. Comme l’indique le nom du concours : ‘’Les outils numériques pour l’innovation’’, l’idée, c’est de continuer à outiller nos entrepreneurs afin qu’elles puissent avoir un impact réel. Car, créer son entreprise est une chose, mais l’aider à continuer, à grandir et avoir du succès en est une autre», a martelé Salématou Sacko, vice-présidente du SADEN.

Elle réitère que la crise du COVID-19 a démontré une chose : «C’est que le digital s’est imposé à nous. Le Covid-19 nous a obligés de travailler à distance, à apprendre ce que nous ne savions pas sur le digital et sur le numérique. Et aujourd’hui, via ce partenariat, via cette collaboration.»

Depuis que l’appel à candidature a été fait, Salématou Sacko rappelle que l’équipe SADEN a reçu plus de 150 projets. À l’issue d’une présélection faite à cet effet, 40 projets ont été retenus. La compétition finale sera faite entre 25 entreprises.

«Nous accompagnons ce projet parce qu’il est l’avenir de la Guinée. Nous avons dans cette salle des entrepreneurs guinéens très créatifs, très ambitieux. Nous avons l’opportunité, à travers cette formation, de les préparer pour l’avenir. Je me réjouis de la présence de Google en Guinée. Parce que c’est une compagnie aux grands outils numériques pour tous les objectifs. Avoir Google comme partenaire est une opportunité incroyable», a expliqué Troy Fitrell, l’ambassadeur des USA en Guinée. Le diplomate a ensuite encouragé les jeunes entrepreneures à ‘’utilisez leurs temps d’ici, pour développer leurs ressources’’.

En octobre 2021, Google a annoncé un investissement de 1 milliard de dollars sur les cinq prochaines années sur le continent africain. Un investissement, d’après la représentante chargée des partenariats stratégiques pour l’Afrique chez Google, qui s’articule autour de 4 piliers, à savoir : l’infrastructure physique, le capital humain, l’innovation technologique et la politique numérique concurrentielle.

«Google est un partenaire solide de la transformation digitale depuis plus de 14 ans. On est très heureux d’avoir l’opportunité d’avoir cette première initiative en République de Guinée…», a exprimé Adama Diallo.

Mariame Keita, étudiante à l’Université Française de Guinée, entrepreneure, a été sélectionné pour faire partie des bénéficiaires : «Je trouve que c’est bien. Parce que c’est extrêmement rare de voir une entreprise initier des formations comme celle-ci. Je trouve que c’est bien pour améliorer les jeunes entrepreneurs guinéens», a dit la gérante de Mofric, une entreprise de production de céréales pour bébés.

Aboubacar Keita, gérant de Guinée360°, a fait savoir qu’ils ont postulé au SADEN 2022, «pour non seulement avoir des compétences en entreprenariat, faire la connaissance d’autres entreprises, mais aussi connaître les nouveaux outils de Google. Guinée 360° est une plateforme qui fait des photographies virtuelles pour les sites touristiques et patrimoine culturel de la Guinée. Nous avons jugé nécessaire de prendre la photo de tous nos sites, les rendre virtuelles pour que ceux qui sont à Conakry ou à l’extérieur puissent visiter le pays sans avoir à se déplacer. Cela, grâce à ces images qui sont dynamiques, qu’on peut faire bouger.»

Une subvention et d’autres avantages seront offerts au gagnant de la compétition, a indiqué l’équipe organisatrice.