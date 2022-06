Suite au tragique accident qui implique le cortège du ministère de la sécurité, faisant état d’au moins 11 morts, à Kolaboungny dans la préfecture de Boké ce lundi 13 juin 2022, le gouvernement guinéen a annoncé la création d’une cellule de crise.

C’est un véhicule du cortège du ministre Bachir Diallo qui est entré en collision avec un véhicule de transport en commun. Le ministre était en route pour Kamsar dans le cadre de l’immersion gouvernementale. D’après un communiqué du gouvernement, le Premier ministre, chef du gouvernement a interrompu sa mission, pour se rendre sur le lieu du drame.

Le bilan provisoire fait état de 11 morts. La semaine dernière dix personnes avaient perdu la vie dans les mêmes circonstances sur la route Dubréka-Télimélé.

Le gouvernement présente ses condoléances au peuple de Guinée et aux familles des victimes. En plus, il précise dans un communiqué qu’un comité de crise a été mis en place sur instruction du Premier ministre, pour apporter l’aide nécessaire aux blessées et aux familles des victimes.

«Toutes les dispositions sont en train d’être prises pour apporter les secours nécessaires aux blessés et la solidarité du gouvernement à toutes les familles.»