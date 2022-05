Des formations politiques et des structures de la société civile ont émis les souhaits de reprendre les manifestations de rue, pour contester contre la durée de la transition fixée à 39 mois par le CNRD et réduite à 36 mois, par le CNT. Face à ces décisions, le Comité national pour le rassemblement et le développement, après avoir validé le vote du Conseil national de la transition, a interdit toutes manifestations jusqu’aux prochaines campagnes électorales. Un communiqué à cet effet a été lu à la télévision nationale, dans la nuit du vendredi.

«Toutes manifestations sur la voie publique, de nature à compromettre la quiétude sociale et l’exécution correcte des activités contenues dans le chronogramme, sont interdites pour l’instant jusqu’aux périodes de campagnes électorales»

Le CNRD a rappelé également à l’opinion nationale et internationale, qu’il n’est ni candidat à une élection, ni proche d’un parti politique. Il a invité tout de même à « l’esprit patriotique de chacun et de tous pour une transition inclusive, apaisée et réussie, le CNRD encourage les acteurs des Forces vives à poursuivre les discussions au sein du Conseil national de la transition (CNT) et du Cadre de Concertation Inclusif (CCI) en vue d’aplanir d’éventuels différends»