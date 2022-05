Les nouveaux membres du Conseil d’administration de l’Office guinéen de publicité (OGP) ont été installés ce vendredi 13 mai 2022 dans leurs fonctions. Le nouveau président du Conseil d’administration, Thierno Mamadou Bah, a promis de préserver les acquis de l’équipe sortante.

Dans son intervention, le Directeur général de l’OGP, Mandian Sidibé, a confié que les anciens membres du CA ont travaillé avec professionnalisme : « J’espère que ce n’est pas une séparation. Ce n’est qu’un simple au revoir avec l’équipe sortante du Conseil d’administration. Je retiens de vous des cadres émérites, professionnels, attentionnés et très rigoureux qui ont la mesure de leur mission. Et vous l’avez accomplie avec brio, avec professionnalisme et avec patriotisme. »

Il compte sur l’équipe entrante pour obtenir de bons résultats : « Quant à l’équipe entrante, j’ose croire que la collaboration sera la même et que la dynamique va s’améliorer, en montant crescendo. J’espère que nous ferons en sorte que vous et moi méritions la confiance de Monsieur le Président de la République à travers les résultats. Ces résultats, j’ose le croire, seront les meilleurs au soir de mon départ de l’OGP ».

Thierno Mamadou Bah s’est engagé à préserver les acquis de l’équipe sortante et a promis d’impulser des réformes au sein de la structure : « Je tiens donc à rassurer, les uns et les autres, que les acquis seront préservés. Certaines actions et initiatives déjà engagées, seront poursuivies voire renforcées. En revanche, mon équipe et moi, ne ménagerons aucun effort pour impulser les réformes qui s’imposent. A cet effet, le management par objectif, l’efficacité, et la culture du résultat seront les principes directeurs qui vont guider nos actions. Pour y arriver, je tiens à rassurer les partenaires stratégiques quant à notre détermination à créer en parfaite intelligence avec l’actuelle direction générale, les conditions idoine pour une collaboration saine et professionnelle. Aucun effort ne sera de trop quant à la nécessité d’engager la modernisation et l’amélioration du système de fonctionnement de l’Office. »

Après quatre années passées à la tête du Conseil d’administration de l’OGP, le président sortant, Moussa Condé, connu sous le sobriquet « Tata Vieux » s’est félicité du travail abattu par son équipe avant de remercier le CNRD et le Gouvernement pour le temps qu’ils leur ont accordé au sein de l’OGP.