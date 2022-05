Le Conseil National de la Transition (CNT) a adopté 3 ans pour la durée de la transition en Guinée. Depuis, les réactions figent de partout. Invité dans l’émission Mirador ce vendredi 13 mai 2022, Aboubacar Dora Koita, membre du bureau national du Conseil National de la Société Civile Guinéenne et conseiller chargé des questions politiques et stratégiques de la même organisation, a appelé le peuple à veiller au respect de la Charte.

D’abord, Dora Koita affirme qu’au niveau du CNT «toutes les faîtières sont représentées.» Pour lui, il y a des choses qui s’y passe, et il pense que les gens doivent faire attention pour ne pas amener les autres à parler.

Dans le cadre de l’adoption de la durée de la transition, Koita estime que la démarche menée par l’institution dirigée par Dansa Kourouma « n’existe nulle part. Quelles que soit les acrobaties, les magies que les juristes vont faire, elle n’a pas de base légale.»

Plus loin, ce membre du forum des forces sociales de Guinée, rappelle que l’histoire récente du pays a montré aux citoyens, que ces genres de démarches n’aboutissent pas à quelque chose généralement. Parce que, explique -t-il :«des régimes ont eu ici des organes législatives qu’ils ont manipulé comme ils veulent et nous savons ce que ça a donné en fin de compte. Il est important d’arrêter de tourner autour de la chose et dire les choses clairement.»

Plus loin, cet activiste de la société civile guinéenne, estime que pour que la transition puisse continuer de façon «responsable et pérenne», les Guinéens doivent veiller au respect de la Charte.