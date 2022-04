Les travaux de construction et d’aménagement de l’échangeur du rond-point Bambéto avec la transversale numéro 2, ont été lancés ce mercredi 13 avril 2022, par le président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya. Un chantier gigantesque financé par le fonds Koweïtien et qui sera réalisé par SINOHYDRO pour un délai de deux ans et demi.

Les travaux de construction de cet échangeur à Bambéto dans la commune de Ratoma seront réalisés par l’entreprise chinoise SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, pour une période de 30 mois. Selon le responsable de l’entreprise chinoise, elle a réalisé plusieurs Infrastructures dans le pays durant ces dix dernières années. Il précise que SINOHYDRO CORPORATION LIMITED a commencé ses activités en Guinée depuis l’année 2012. Elle a participé aux travaux de construction des infrastructures tels que la centrale hydroélectrique, des postes électriques, des logements sociaux, des routes, des chemins de fer. Pour lui, ces travaux sont étroitement liés au bien-être du peuple Guinéen.

Parlant de l’échangeur de Bambéto, le responsable de l’entreprise s’est engagé à exécuter les travaux conformément à son cahier des charges : «En ce qui concerne le projet de l’échangeur de Bambéto, nous allons collaborer avec les différentes parties concernées, organiser une forte équipe avec un personnel compétent et mobiliser toutes les ressources exigées pour l’exécution des travaux de manière à réaliser ce projet efficacement en restant dans les normes et dans les délais d’exécution des travaux conformément au contrat.»

Pour le ministre des infrastructures et des transports, l’idée de ce projet est née du constat que tous les carrefours de la capitale constituent des lieux d’embouteillage. Par conséquent, la construction des échangeurs est une mesure palliative aux calvaires des populations de la capitale guinéenne.

Il a rappelé par la même occasion que la construction de l’échangeur de Bambéto s’inscrit dans la politique du gouvernement de la transition conformément à la lettre de mission que le premier ministre Mohamed Béavogui lui avait adressée à sa prise de fonction.

«Ceci illustre la volonté de changer les conditions de vie de nos populations à travers des projets majeurs et utilitaires», a dit Yaya Sow.

Selon les explications du ministre, cet échangeur aura trois niveaux : «Vous avez le sous-sol, le sol et le premier étage. Le premier va être un pont suspendu, qui va enjamber le rond-point giratoire et il y aura également une deux fois deux, de l’aéroport Ahmed Sékou Touré jusqu’au centre émetteur Kipé. Les travaux visent à répondre à la grande préoccupation des usagers de la route Le Prince et la transversale T2, envie de favoriser la libre circulation des personnes et de leurs biens… »

Le ministre rassure que pour atténuer les méfaits de ces travaux qui vont durer 2 ans et 6 mois sur la circulation, des déviations sont prévus sur toutes les voies qui convergent vers le rond-point de Bambéto et seront entretenues durant la construction.

Il a invité également les populations bénéficiaires, les usagers, les riverains et les autorités à tous les niveaux sans oublier les jeunes à soutenir et faciliter la réalisation de ce projet.

L’exécution de ces travaux a été rendue possible grâce à un prêt obtenu auprès du Fonds Koweïtien pour le développement économique arabe à hauteur de 26 millions 248 mille dollars US. Le fonds Koweïtien est un partenaire de la Guinée du temps de la première République. Il a financé plusieurs Infrastructures dans le pays depuis 1972. Selon le directeur adjoint du fonds présent à cette cérémonie, son institution à financer près de 220 millions de dollars US dans les infrastructures en Guinée.