Pour sa 4e sortie en Ligue des Champions africaine, un Horoya AC renversant a fait chuter le Raja à Conakry. Le champion de Guinée garde ses chances avant les deux dernières journées…

Après 3 revers, le Horoya AC a enfin lancé sa saison en compétition africaine face au Raja ce samedi au Stade Général Lansana Conté.

Mené dès la 19e minute (But d’Ismael AHADAD), le Horoya AC a réagi parfaitement pour se reprendre dans un match qui sonnait comme une dernière chance. Très bien placé sur un centre de Khadim DIAW, Ocansey MANDELA renvoi subtilement le ballon d’où elle vient et égalise pour les Matamkas (26e, 1-1). Une minute après, Boniface HABA est fauché dans la surface et l’arbitre s’empresse à fixer le point de pénalty. Yakhouba BARRY transforme parfaitement la sentence (29e, 2-1).

Les Matamkas sont devant et le resteront pour le reste du match, malgré une forte domination des rajouis. Le champion de Guinée devra réitérer cet exploit hors de ses frontières lors de la 5e journée face à l’Entente Sportive SÉTIFIENNE le 18 mars prochain.

Juste que là, le groupe se présente ainsi :