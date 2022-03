Lors du dernier conseil des ministres jeudi 09 mars 2022, le président de la transition a décidé l’arrêt de toute activité sur le Simandou. Une décision confirmée par le Mohamed Beavogui ce samedi 11 mars à la télévision nationale.

Invité au journal de 20h30 à la RTG, le chef du gouvernement a fait savoir que l’arrêt des activités de la zone aurifères de Simandou est liée à un certain nombre de manquement. Mais le premier ministre rassure tout de même qu’aucun contrat ne sera résilié avec les partenaires. « La Guinée ne veut pas revoir les contrats ni les conventions. La Guinée souhaite le développement réel de ce projet. Vous comprenez bien qu’il s’agit du plus grand projet minier de 30 prochaines années dans le monde. Ce projet ne peut pas se faire sans la Guinée. Donc nous essayons de faire en sorte qu’on puisse travailler avec ces compagnies qui sont présentes en Guinée depuis longtemps et qui ont été des partenaires. Nous voulons simplement faire une petite pause, s’entendre sur un certain nombre de choses pour que le projet puisse être au service de tous les partenaires, mais surtout la Guinée aussi » a-t-il indiqué.

A la question de savoir, si c’est une sorte de renégociation, le premier ministre est clair: « Ce n’est pas une renégociation. C’est juste une réorganisation de travail » rassure Mohamed Beavogui.