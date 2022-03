Créé en 1989 par deux frères à Nzérékoré, au sud de la Guinée, l’alphabet pulaar dénommé ADLaM a connu avancée significative dans l’espace de 30 ans à travers le monde. De nos jours, plus d’un million de personnes ont été formées dans le but d’acquérir des connaissances dans cette découverte.

Un exposé sur cet alphabet a été fait par les membres de l’association Winden Jangen ADLaM-Guinée, samedi 12 mars 2022, à l’Université Nongo Conakry. Il a été dirigé par le co-fondateur Abdoulaye Barry. Il a fait savoir que cet alphabet de 28 lettres a connu une avancée qui aura attiré des milliers de locuteurs de la langue pular dans tous les coins du monde.

« Nous sommes là pour informer nos compatriotes sur l’existence de cet alphabet afin qu’ils se l’approprient pour la promotion et le développement de nos langues. ADLaM a été intégré dans toutes les plateformes technologiques, notamment Android et Chrome en 2017. Non seulement, ils ont intégré le support pour ADLaM, mais ils ont aussi créé un clavier. Deux années plus tard, l’alphabet a été intégré dans Microsoft. Si vous avez Windows 10 qui est à jour, ADLaM y est disponible avec un clavier. Microsoft a également créé des polices ainsi que des caractères qu’on peut utiliser pour écrire dans Windows et office. Il y a deux ans, Apple a aussi intégré ADLaM sur IPhones, IPad, MacBooks. ADLaM est donc intégré aujourd’hui dans tous les systèmes d’opérations », a expliqué Abdoulaye Barry.

Selon le président de l’association Winden Jangen ADLaM-Guinée, des avancées majeures sont enregistrées au sein de cette écriture « tant au niveau de l’enseignement qu’au niveau des technologies de l’information et de la communication… », a signalé Tafsir Bah.

ADLam est un système d’écriture alphabétique qui s’écrit de la droite vers la gauche. Il comprend 28 lettres dont 5 voyelles pour écrire le pulaar. Elle comprend 34 lettres pour écrire les langues africaines.