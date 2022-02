Des artistes ont donné le goût du week-end à leurs fans et des mélomanes à travers des clips qui ont fait danser plus d’un dans la capitale guinéenne notamment.

Dans la collection, nous avons retenu entre autres :

Tureal Mckoy qui a dévoilé ‘’Lasiry Girl’’. De son vrai nom, Aboubacar Cissé, Akas Tureal Mckoy est un prodige de la structure Compagny Prod. Depuis l’étranger, cet artiste guinéen a dévoilé samedi 12 Février 2022, son clip vidéo, cité ci-haut. Après avoir sorti les tubes ‘’Money is my best friend, Temedi khamarafangni puis corona ‘’, le jeune urbain Tureal Mckoy continue de faire la fierté de la Guinée depuis l’Angleterre. Il vient de livrer son clip vidéo ‘’ Lasiry Girl ‘’ qui est déjà disponible sur toutes les plateformes de distribution légale.

Le clip en question à retrouver en cliquant sur le lien ci-dessous :

Baobab : ‘’ Ma dose ‘’ : le rappeur guinéen Baobab a livré son clip vidéo dénommé ‘’Ma Dose’’. Après avoir été annoncé depuis plusieurs jours. Le premier extrait de l’album ‘’Déficit ‘’ du rappeur est enfin sorti hier samedi 12 février 2022, qui est d’ailleurs à retrouver sur le lien : https://youtu.be/x2A42kUcJuw

Hezbo rap : livre le 4ème extrait de l’album ‘’Hezbo Trip’’.

Ce week-end, le groupe de rap guinéen Hezbo Rap a dévoilé le 4ème extrait de l’album ‘’ Nowawi Wondai ‘’. Il est intitulé ‘’ Hezbo Trip ‘’ et est enfin disponible sur les plateformes de streaming. Et sur https://youtu.be/ZBTw-7rxqUs

‘’Dari’’ de Yama Sega qui affole : La chanteuse Yama Sega a dévoilé samedi 12 février 2022, un nouveau coup de cœur intitulé ‘’ Dari ‘’. Dans cette chanson, l’artiste rappelle les moments forts dans une vie de couple ou d’amoureux, qui, faut-il signaler, coïncide avec la fête des amoureux. A retrouver également à travers le lien : https://youtu.be/jrawW9pALJA

Le groupe Amatala revient avec ‘’ Gbo ‘’

Dans un franc parlé, le groupe de chant Amatala s’exprime sur les réalités de la vie sociale. A cet effet, il a dévoilé ce week-end la version audio du titre ‘’ Gbo’’ qui est déjà disponible sur YouTube.https://youtu.be/WjCAUPxYg0M

Découvrez enfin ‘’Le cauchemar de l’excision ‘’ de l’artiste Kadiatou Conté dite Keyla K.

Le vendredi 11 février 2022, la rappeuse guinéenne a dévoilé son clip vidéo intitulé ‘’ le cauchemar de l’excision ‘’. Dans ce clip, elle aborde un sujet de société qui continue encore de faire des victimes : les mutilations génitales féminines.

Le clip : ‘’Le cauchemar de l’excision’’ : https://youtu.be/3hIWEqBjdck

Moustapha Barry