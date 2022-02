Face à l’Entente Sportive Sétifienne, le Horoya AC s’est incliné (0-1) pour son entrée en lice en phase de poule de la Ligue des Champions africaine. Le champion de Guinée a vu prendre fin également, sa série historique de 34 matchs sans défaite à domicile en compétition interclubs de la CAF…

Trop timide cet après-midi, le Horoya AC n’a pas su faire la différence durant ces moments forts, face aux algériens de Setif pas fameux mais très sérieux défensivement. Pire, les Matamkas concèdent l’ouverture du score sur une sortie ratée du portier Moussa CAMARA en début de seconde période. Ils finissent par s’incliner (0-1) à l’issue du temps réglementaire.

Depuis 2014 et ce fameux (0-1) contre les tunisiens du Club Sfaxien, le champion de Guinée n’avait plus perdu un match de compétition africaine à domicile. Soit une série de 34 matchs à domicile sans défaite.

Lamine NDIAYE et ses poulains commencent cette campagne par ce faux pas et n’ont désormais plus droit à l’erreur, s’ils ne veulent pas enchaîner une seconde élimination en phase de poule en tout cas…