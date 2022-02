Comme nombreux citoyens, le nouveau coordinateur national du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), a fustigé la nomination de Dansa Kourouma, à la tête du Conseil national de la transition (CNT). Oumar Sylla (Foniké Menguè) a affirmé aussi que le bilan du président de la transition est mitigé.

« Il y a eu des bons actes qui ont été posés par endroits. Il y a eu aussi des actes qui n’ont pas été appréciés par les citoyens. Nous espérons qu’il va rectifier le tir. La confiance et l’estime que le peuple avaient au Colonel Doumbouya a diminué. Et cela s’explique par la nomination de Dansa Kourouma à la tête du CNT. C’est d’ailleurs quelque chose qui participe à écorner l’image du CNRD. Le Colonel a rendu un service à Dansa et finalement lui même il s’est rendu un mauvais service », a critiqué le coordinateur du Fndc.

Le Conseil national de la transition n’est pas légitime aux yeux Foniké Menguè, pour le seul fait que Dansa Kourouma en est le président.

« Nous connaissons tous Dansa. Il était un grand promoteur du 3ème mandat. Il n’a jamais été là quand le peuple avait besoin de lui. Sa nomination fait que le CNT n’est plus légitime, ni représentatif. On aurait appris que ces membres veulent faire une tournée, tout ça montre combien de fois il n’est pas représentatif. Quand la patrie a eu besoin de tous ces fils pour la défendre quand elle était en danger, les personnes comme les Dansa Kourouma se sont rangées du côté de l’oppresseur. Le peuple est contre parce qu’il n’a jamais défendu le peuple quand il en avait besoin », a-t-il ajouté.

Sur sa participation au CNT, s’il lui était demandé, Oumar Sylla a répondu par ceci:

«La seule chose que je pourrais prendre au sein du CNT, c’était la présidence. Mais là où nous en sommes aujourd’hui, la composition des membres du CNT ce n’est pas quelque chose qui rassure. Puisqu’on aurait appris que les gens ont été concoctés par le copinage, donc je pense que même si tu es à la tête d’un CNT qui est composé de sorte, tu n’as pas de chance pour faire changer les choses.»