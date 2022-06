Le scénario du putsch du 5 septembre 2021, refait surface à Conakry. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux ce dimanche 12 juin 2022, l’on prend davantage connaissance sur le contenu des échanges entre le président déchu et les éléments des forces sociales qui ont renversé le régime Condé.

Dans cette vidéo, on entend l’ancien président Alpha Condé, fraîchement déchu, en train de défendre son bilan en termes de couverture énergétique et ses ambitions du futur pour la République de Guinée. Pour justifier le coup d’État, un des putschistes a justifié leur acte en ces termes : «Monsieur le président ça ne va pas c’est pourquoi nous avons fait le coup !» Et de répondre, Alpha Condé poste la question suivante :« comment ça ne va pas ?»

Nous vous livrons le contenu des échanges en questions -réponses:

Putschiste: Si nous sortons tout de suite la population va nous soutenir. Mais personne ne va vous faire du mal parce que vous avez été digne. Mais il faut accepter que vous n’êtes plus le président de ce pays

Alpha Condé : Non moi je veux m’adresser à mon peuple c’est eux qui m’ont élu.

Putschiste : Oui mais ce peuple là même souffre.

Alpha condé : Est ce que le peuple ne souffre pas au Sénégal et en Cote Côte d’Ivoire ?

Putschiste: Oui mais ce n’est pas la même souffrance.

Alpha Condé : vous savez où se trouvait ce pays quand je venais d’arriver ?

Vous savez l’effort que j’ai mené pour que ce pays avance.

Putschiste: pourquoi ça n’avance pas.

Alpha Condé : Quand je venais Conakry n’étais pas dans le noir ?

Le barrage Kaleta, Souapiti ne donne pas le courant ?

Putschiste: si le courant ne vient pas de Kaleta.

Alpha Condé: Ça vient d’où ?

Putschiste: ça vient du bateau qui est sur la mer.

Alpha Condé : Attendez, comme vous ne connaissez pas Kaleta, c’est 240 mégawatt, Souapiti 350 mégawatt, et nous avons besoin de plus de courant. Donc j’ai fait l’interconnexion entre la Guinée et la Côte d’Ivoire, le Libéria . Hier soir, j’ai appelé mon frère Alhassane pour qu’on puisse donner le courant N’Zérékoré.

Putschiste: Donc c’est Alhassane qui donne le courant à Nzérékoré ?

Alpha Condé : Non, attendez tu sais comme il y a le projet de l’OMVG entre la Guinée, la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Liberia. On devait faire les barrages ensemble, comme ils ont retardé mais j’ai avancé la Guinée a fait seule les barrages. Et moi, je dois donner le courant au Mali, au Libéria.