La collecte dont il s’agit est faite à travers une formation payante en art oratoire, initiée par cette structure, à Conakry. Elle s’est déroulée sur trois week-ends, avec une participation remarquables des jeunes, dans la salle de conférence des studios kirah à Kipé.

«Cette formation s’inscrit dans un cadre purement humanitaire. Nous agissons dans le domaine de l’humanitaire. Nous nous sommes dit que la meilleure façon d’aider les gens c’est d’aider certains à aider les autres. C’est-à-dire, qu’on s’entraide tous. Donc au lieu de demander de l’argent, nous nous sommes donc dit d’organiser plutôt une formation et les fonds récoltés vont servir à la rééducation des enfants, où d’aider des personnes malades», a expliqué Alpha Bilia Bah, membre de l’ONG.

Fassou Gabriel Bonbily, a assuré la formation. Aussi jeune comme les bénéficiaires de ses cours, il a décidé d’apporter sa touche pour la cause humanitaire : «Cette formation a été initiée par l’Ong ‘’Agir pour impacter’’ qui œuvre dans l’humanitaire afin d’aider des enfants orphelins et des personnes démunies. Donc c’est ainsi que je les ai proposé mes services de formateurs. Donc il s’agissait de s’entretenir et d’échanger avec les gens dans le but d’augmenter nos connaissances dans le domaine de l’art l’oratoire.»

Cette formation a apporté de grandes connaissances à Kankou Camara, bénéficiaire. Elle estime aussi que l’initiative visant à aider les personnes démunies, est une bonne cause.