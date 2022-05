Le Procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixinn informe l’ensemble de la population de l’ouverture d’une information judiciaire contre monsieur Alpha Condé, Dr Ibrahima Kassory Fofana et plusieurs autres dignitaires de son régime, pour les crimes de sang commis lors des scrutins controversés de 2020.

C’est en donnant suite aux instructions reçues du procureur général près la Cour d’appel de Conakry que le procureur de Dixinn a annoncé cette procédure au peuple de Guinée. Alphonse Charles Wright avait adressé le 4 mai dernier un courrier aux tribunaux de son ressort leurs ordonnant d’ouvrir des informations judiciaire sur les crimes de sang.

C’est maintenant chose faite par le procureur de Dixinn Algassimou Diallo. L’information judiciaire a été ouverte contre l’ancien président, ses ministres et plusieurs de ses collaborateurs. Plus d’une dizaine d’accusations pèseraient contre eux. Il s’agit des faits de meurtre, assassinat, complicité de meurtre et d’assassinat, homicide involontaire, coups et blessures volontaires, attestations, séquestrations, enlèvement, tortures, destruction et dégradation des biens publics ou privés, pillages, vols, agression sexuelle et viol. Selon le procureur, ces faits ont été commis lors du double scrutin de 22 mars 2020 et jours suivants et à l’occasion du scrutin présidentiel de la même année.

Le Procureur de la République près le tribunal de Dixinn a invité par la même occasion, les victimes, parents de victimes et de manière générale toutes personnes physiques ou morales, structures ou entités pouvant fournir des informations ou d’éléments pour éclairer la justice sur ces crimes et délits sus mentionnés, à s’identifier à son parquet.

Il a indiqué enfin que la sécurité des témoins sera assurée durant toute la phase de la procédure.