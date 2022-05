Les vendeurs de médicaments au marché Madina, ont décidé de fermer leurs magasins ce jeudi 12 mai, pour exprimer leur ras-le-bol. Ils accusent les autorités de bloquer leurs produits et les agents de sécurité de saisir leurs véhicules qui transportent les médicaments.

«Ils veulent nous fatiguer c’est pourquoi nous avons demandé à tout le monde de fermer les boutiques. Plus 100 conteneurs remplis de médicaments sont depuis maintenant six mois, bloqués au Port Autonome de Conakry. Malgré tout cela, les gendarmes et policiers bloquent aussi nos véhicules qui distribuent des médicaments à travers le pays. On ne peut acheter les médicaments ailleurs, payer le transport, le dédouanement et on nous demande aussi de payer de l’argent pour que nos véhicules puissent acheminés les médicaments à l’intérieur du pays», explique Mamadou Sagalè, importateur de médicaments

Les autorités du pays veulent que la vente de médicaments soit assurée par les professionnels, notamment les pharmaciens. Pour cet importateur, le gouvernement doit les permettre d’écouler leurs produits qui se trouvent déjà sur le sol guinéen.

«S’ils veulent nous interdire la vente de médicaments, ils doivent nous donner un délai, nous sommes aussi des Guinéens comme eux. Qu’ils nous donnent le temps d’écouler ne serait-ce que ce que nous avons déjà acheté.»

Selon les informations recueillies auprès de certains transporteurs de médicaments à l’intérieur du pays, les policiers et gendarmes leur demandent de payer 500 000 à 1 000 000, pour les laisser aller à destination.

«Certains même vont jusqu’à réclamer 5.000.000 GNF à nos chauffeurs sinon ils ne passent pas», nous a confié un des vendeurs de médicaments.