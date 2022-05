Les examens nationaux session 2022, débuteront le 6 juin prochain en Guinée. Dans le cadre des préparatifs, le ministre de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation a présidé un atelier jeudi, au cours duquel il a dévoilé les mesures drastiques prises, afin que le processus soit tenu dans l’esprit de le ‘’refondation’’ de l’Etat.

«L’organisation des examens nationaux doit toujours être perçue comme l’aboutissement d’un processus d’évaluation des acquis qui démarre dès le 1er jour de la rentrée des classes», a laissé entendre le ministre Guillaume Hawing.

A cet égard, poursuit-il, «nous nous réjouissons du bon déroulement des cours durant cette année scolaire. En effet, pour la première fois, depuis plusieurs années, grâce à l’engagement de tous (enseignants, élèves, parents, autorités administratives et éducatives, partenaires sociaux, …), nous avons pu avoir une année d’étude normale, sans aucune perturbation majeure. C’est pourquoi, je suis fier d’annoncer aujourd’hui que les programmes d’enseignements au niveau des classes d’examen sont quasi achevés dans toutes les écoles et établissements du pays.»

En face des acteurs du département, il a souligné que les examens nationaux de cette session seront marqués par des ‘’innovations majeures’’, parmi lesquels il a cité entre autres:

– L’introduction d’une nouvelle feuille d’examen plus sécurisée ;

– La suppression du secrétariat de report manuel des anonymats sur les copies des candidats après la passation des épreuves ;

– L’internement des inspecteurs et cadres impliqués dans la conception, le choix final et le conditionnement des épreuves, effectif depuis le dimanche 08 Mai dernier ;

– L’implication accrue des ministères partenaires (Enseignement Supérieur, Défense, Sécurité, Administration du territoire, Justice,…) au processus pour plus de sécurisation et de transparence ;

– La prestation de serment de tous les acteurs impliqués dans le processus des examens nationaux.

Toutes ces innovations et mesures visent non seulement à améliorer le déroulement des examens, mais aussi et surtout lutter contre les pratiques déviantes (fuite de sujets, substitution de copies et de candidats, comités de rédaction, bonification des notes, utilisation des téléphones, …).

«C’est le moment de rappeler aux uns et aux autres que le taux élevé d’admission aux examens dans vos différentes localités ne sera pas un critère d’appréciation des

administrateurs que vous êtes. Dès lors, vous êtes engagés, chacun en ce qui le concerne, de tout mettre en œuvre pour le déroulement normal des examens conformément aux dispositions des règlements généraux.»

L’organisation de l’atelier national, en lieu et place des ateliers régionaux, permet durant ces trois jours :

1- D’outiller les cadres à l’utilisation des nouvelles feuilles d’examen ;

2- D’examiner le processus de gestion des examens nationaux session 2021, en vue des leçons à tirer pour la session 2022 ;

3- D’identifier les problèmes spécifiques à chacune de vos localités tout en dégageant les stratégies pour leur résolution.