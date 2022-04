Alors que plusieurs de ses anciens ministres répondent devant la Direction centrale des investigations judiciaires et d’autres sont placés sous mandat de dépôt à la maison centrale en attendant l’ouverture de leur procès, des voix se lèvent au sein de la société civile pour solliciter que Alpha Condé lui-même soit traduit devant la justice pour les crimes du sang commis sous son régime.

S’exprimant sur le retour de l’ancien président en Guinée après un long séjour médical aux Émirats arabes unis, le président du Forum Civil Guinéen invite la justice guinéenne à agir dans ce sens.

Concernant les nombreux cas de mort enregistrés pendant le règne d’Alpha Condé, Ibrahima Balaya Diallo, est catégorique: « Concernant ces crimes là, Alpha Condé doit répondre. Nous y tenons, ça y va même dans la bonne marche de la transition parce que le président de la transition a dit que la justice sera la boussole même si je doute de ça désormais ».

Pour le président du FCG, le combat pour le respect des droits humains doit rester non négociable: « Nous sommes dans ce combat depuis plusieurs années, respect des droits de l’homme, respect des droits humains, pour nous c’est quelque chose de non négociable. Il y a eu des crimes économiques et des crimes du sang. Nous les défenseurs des droits de l’homme, nous avons décidé de ne pas de ne pas être en reste par rapport à ces choses-là « , prévient-il.

Par ailleurs, Ibrahima Balaya Diallo déplore que l’ex-chef de l’État Alpha Condé ait dépassé le délai d’un mois à l’étranger conformément à la décision du CNRD qui lui a autorisé à sortir du pays après le coup d’État.