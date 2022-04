Mamadou Ismaila Konaté, un des avocats étrangers de l’ancien premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana et Cie, était l’invité de l’émission les « Grandes Gueules » ce mardi 12 avril 2022.

L’ancien ministre malien de la Justice a fustigé le comportement du procureur de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF), dans la poursuite de ses clients.

Selon l’avocat, en terme de droit de la procédure, «la loyauté s’impose à tout le monde». A l’en croire, le procureur de la CRIEF ne peut pas être en possession d’informations et la garde sur le scoop. «La procédure est ouverte, imaginez qu’il est découvert un cadavre dans le frigo de Kassory Fofana, il ne peut pas se le garder tout seul au stade de la procédure. Il ne peut pas lui seul être en possession de cette information et pas nous la communiquer.»

Depuis maintenant 6 jours, l’ancien premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana et ses collègues, Dr Ibrahima Diané, Oyé Guilavogui et Zakaria Koulibaly, sont détenus à la maison centrale de Conakry. Aux dires de leur avocat, à part les informations issues des enquêtes préliminaires, ils ne sont au courant du contenu des dossiers de leurs clients.

«Au stade d’aujourd’hui, en dehors des PV d’enquêtes de la Police, qui n’ont absolument rien à voir avec le détournement de deniers publics, le blanchiment d’argent et la corruption, il n’y rien d’autres que nous les avocats connaissons comme infraction. Nous n’avons pas accès aux dossiers de nos clients. Dans la poursuite de nos clients, personne ne connait les choses sur lesquelles portent le blanchiment d’argent, sur la corruption le quantitatif du montant qui est en cause n’est pas connu. Ça fait six jours qu’ils sont sous le mandat de dépôt, et le procureur ne communique pas sur ces choses pourtant il connaît le chemin des médias. On est dans un flou total.»

Plus loin, Me Mamadou Ismaila Konaté réaffirme leur volonté d’engager une poursuite contre le procureur de la CRIEF pour «forfaiture».