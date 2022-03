Fodé Oussou Fofana a exprimé le souhait de son parti à aller vers un dialogue inclusif pour permettre à la Guinée de sortir de cette transition. Pour lui, la reprise des manifestations constitue une option que son parti ne voudrait pas user pour l’instant. Le vice-président de l’Ufdg a exprimé cette position du parti, lors de l’assemblée générale tenue ce samedi 12 mars 2022.

Fodé Oussou Fofana a dit que leur parti voudrait plutôt que la Guinée se calme, comme pour répondre à ceux qui estiment que l’Ufdg est instigatrice de tous les mouvements menant aux échauffourées dans le pays. « Quand on parle de manifestation, notre souhait le plus absolu est qu’on n’en n’arrive pas là. Pour nous, cela est une option. Ceux qui peuvent s’unir et discuter, ramener le CNRD et les forces vives à s’entendre, à se mettre autour de la table. C’est notre souhait le plus ardent », a-t-il lancé.

Par ailleurs, Fodé Oussou Fofana dit ne pas comprendre l’habitude du Premier ministre Béavogui. Il déplore l’absence d’un cadre de dialogue à l’initiative ou sous la direction du premier ministre comme le veut la loi. Il va plus loin pour dire que c’est comme s’il n’y avait pas de première ministre en Guinée. « Il y a aucun moins d’être premier ministre et d’être à faux. C’est comme si on n’a pas de première ministre. Je me pose la question, quel est, le rôle qu’il joue auprès du colonel Doumbouya ? Qu’est-ce qu’il fait ? Qu’est-ce qu’il dit ? Je n’ai jamais vu un premier ministre comme Béavogui (…) »

Au contraire, Fodé Oussou Fofana a apprécié mieux les deux anciens premiers ministres du régime déchu, Mohamed Saïd Fofana et Mamadi Youla. « On a connu monsieur Saïd Fofana ici. Il essait de rencontrer les partis politiques. Il n’avait pas de pouvoir, Alpha Condé ne l’écoutait pas. On a connu le Premier ministre, Mamadi Youla qui a même dirigé une fois le dialogue. C’est vrai qu’Alpha ne l’écoutait pas aussi. »

Enfin, le vice-président de l’Ufdg estime que si le premier ministre ne joue pas son rôle mieux vaudrait de supprimer son poste. « Mais attendez, vous avez un Premier ministre avec un véhicule et un budget. S’il ne veut pas assumer son rôle, il faut couper le budget. Comme ça, on supprime en attendant le poste de Premier ministre… »