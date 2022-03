Apparemment, il est encore tôt pour le parti « Mouvement Démocratique Libéral (MoDel) », de déterminer sa position sur une éventuelle participation ou non, aux assises nationales prévues pour le 22 mars 2022. Cette formation politique dirigée par Aliou Bah, l’a fait remarquer ce samedi 12 mars 2022, à son siège, au cours de son assemblée générale hebdomadaire.

«Ces assises sont importantes et pour le CNRD et pour les acteurs politiques. Cependant», a fait savoir Malal Bah, secrétaire chargé au suivi et à l’évaluation des structures du MoDeL.

Cependant, fait-il remarquer, «les autorités de la transition devraient d’abord créer un cadre de dialogue politique permanent, pour permettre à tous les acteurs de discuter avec elles, sur le processus de transition en cours. Depuis la prise du pouvoir par le CNRD, certes il y a eu des rencontres mais jusqu’à présent, ce cadre de dialogue adéquat permettant à toutes les parties prenantes de cette transition de donner leurs points de vue n’a pas eu lieu.»

Pour prendre une décision relative à la participation ou non à ces assises nationales, le MoDeL dit d’abord observer le silence, en attendant l’issue de la rencontre des acteurs politiques et le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, prévue le mardi prochain.

«Nous commencerons par cette invitation pour savoir au sortir de la rencontre ce que ça va donner, avant de se prononcer clairement par rapport à ces assises. Beaucoup de partis estiment que le CNRD est en train de nous mener dans un bateau qu’on ne maîtrise pas. Ce sont eux (les autorités du CNRD ndlr) qui font des propositions sans concerter les politiques, chose que nous déplorons parce que cette transition elle est politique d’abord et ce sont ces acteurs politiques qui vont compétir demain s’il y a une élection», a laissé entendre Malal Bah.

Par ailleurs ce responsable du suivi et de l’évaluation des structures du MoDeL, invite les militants et sympathisants de cette formation politique, à s’abstenir de tout commentaire lié à ces assises nationales.