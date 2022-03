Face au Raja Athletic Club, le Horoya AC tentera de démarrer son opération survie en Ligue des Champions africaine. En conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur sénégalais du club de Matam est revenu sur l’enjeu du match, l’état d’esprit de son groupe et a envoyé une pique au public sportif guinéen…

Le Horoya vit sa pire saison depuis qu’il intègre la phase de poule de la célèbre compétition africaine. Les Matamkas comptent 0 points après 3 journées (Défaites 1-0 contre Sétif, Amazulu et Raja) et sont dans l’obligation de gagner ce 4e match pour espérer continuer l’aventure.

En conférence de presse, Lamine NDIAYE est revenu sur l’état de forme de son groupe, avant d’envoyer ce message fort au public sportif guinéen :

« On compte sur nos supporters. On a pas besoin de spectateurs mais des supporters. Des gens qui poussent leur équipe comme le font les autres quand on est en déplacement. Ils pourront critiquer après, dire ce qu’ils veulent. Mais pendant le match, on aimerait les entendre, qu’ils poussent leur équipe. Tout ne sera pas parfait, mais il faudra les pousser pour qu’ils trouvent des solutions pour gagner ce match… » a sifflé le technicien sénégalais.

Quelques phrases qui reviennent sur le caractère peu patient ou même peu tolérant du public guinéen, qui n’aide pas toujours nos équipes évoluant à domicile.

Pour l’heure, il est question de survie pour le club de Matam, et cela passe forcément par une victoire au Stade GLC à partir de 16h GMT.