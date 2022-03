Dans un décret du président du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya a confirmé le directeur général de l’Agence Guinéenne d’Electrification Rurale (AGER). Par la même occasion, le chef de l’État à procédé à la nomination du Directeur général adjoint de cette agence !

Directeur général de l’Agence Guinéenne d’Electrification Rurale (AGER), Aboubacar Kaloko, ingénieur électrotechnicien, confirmé.

Directeur général adjoint de l’Agence Guinéenne d’Electrification Rurale, Abdourahamane Keita, ingénieur électrotechnicien précédemment responsable chargé de la programmation et de la planification des projets d’investissement public au Bureau de Stratégie et de Développement du ministère de l’Energie, de l’hydraulique et des hydrocarbures.