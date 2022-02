Le Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN), a tenu son assemblée générale ce samedi 12 février 2022, à son siège. Le président du parti, s’est prononcé sur la refondation de l’État que prône le Comité National du Rassemblement et pour le Développement, depuis sa prise de pouvoir le 5 septembre dernier.

Pour le leader du PEDN, «tout peut y être en refondation de l’État». Selon Lansana KOUYATÉ, même les pays les plus développés au monde sont en refondation. Il explique que c’est un travail perpétuel. Ça ne commence pas par A pour finir par Z. Ça va au-delà de Z. Ce débat a été galvaudé et par la communauté internationale et à l’intérieur.»

S’exprimant sur la durée de la transition qui reste jusqu’à présent indéterminée par les autorités et le Conseil National de Transition, Lansana KOUYATÉ a demandé au CNRD de dire son programme qu’il a pendant cette période transitoire. « Quand ils donneront leur programme, c’est au peuple de Guinée de leur dire non, vous pouvez commencer ce programme mais vous ne l’achèverez pas.»

Par ailleurs, le numéro 1 du Parti de l’Espoir pour le Développement National, demande aux uns et aux autres d’être « plus réaliste», d’arrêter «les passions» et voir comment les choses vont se passer.