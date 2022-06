Auprès de la CAF, la Guinée a obtenu l’organisation de la CAN 2025. Cependant, le pays est loin de remplir toutes les exigences pour pouvoir accueillir cette messe continentale. Lors du dernier conseil des ministres, le président de la transition a pris la décision d’affecter immédiatement 30 millions de dollars de DTS au COCAN pour démarrer les projets.

Dans 3 ans, la Guinée organisera la Coupe d’Afrique des Nations de football, la messe continentale qui met en compétition 24 nations. Si les faveurs du comité exécutif de la CAF sont acquises depuis quelques années, les conditions nécessaires pour accueillir cette compétition loin d’être remplies dans le pays de Mamadi DOUMBOUYA qui manque cruellement d’infrastructures sportives et routières.

Lors du dernier conseil des ministres, le président de la transition Mamadi Doumbouya est revenu sur la situation, mais aussi sur la visite d’inspection de la CAF qui a débuté ce vendredi 10 juin et s’étendra jusqu’au mercredi 15 juin, il a instruit le Premier Ministre, le ministre des Sports et le Comité d’organisation de lui faire parvenir dans un bref délai les modes de financement et les mécanismes qui accompagnent le dit projet. Il a demandé d’affecter immédiatement 30 millions de dollars de DTS au COCAN pour démarrer les projets d’infrastructures.

Les choses sérieuses commencent…