L’ancien ministre d’État porte-parole de la présidence Naby Kiridi Bangoura a expliqué aux militants du RPG Arc-en-ciel l’objetif de leur rencontre avec la délégation constituée des forces vives de la nation. Il a invité aussi, les Guinéens à s’entendre pour faciliter le processus de la transition et éviter les sanctions de la CEDEAO, lors de l’assemblée générale hebdomadaire du parti tenue ce samedi 11 juin 2022.

Selon Kiridi Bangoura, jeudi dernier, une délégation constituée des partis politiques et d’organisation de la société civile, est venue solliciter la participation du RPG arc-en-ciel et alliés à la mise en place des forces vives de la nation. ‘’Vos dirigeants, vos camarades, que nous sommes, les ont écoutés et ont essayé de partager avec eux nos préoccupations et notre vision.’’

Il soutient que la mise en place des forces vives de la nation est prévue pas la charte de la transition, car c’est avec les force vives que le CNRD doit discuter et régler certaines questions liées à la constitution ou au dialogue politique. «Vous comprendrez que pour une transition apaisée et inclusive comme nous l’avons toujours souhaité, il faudra mettre en place ces forces vives de la nation. Mais avant cela, le réunissent tous les mardis, pour discuter ensemble de la crise en cours et la transition.» Toutefois, il indique que l’éventuelle participation de son parti, à la mise en place de cette plateforme des forces vives sera débattue avec les alliés mardi.

Par ailleurs, Kiridi estime que la menace de sanctionner la Guinée le 3 juillet prochain, envisager par la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest pourrait être évité. Il invite les acteurs de la transition au nom du RPG arc-en-ciel, à accepter le dialogue interne pour trouver un consensus avant cette date.

«La CEDEAO a donné rendez-vous à la Guinée le 3 juillet. Il y a deux façons de préparer ce rendez-vous. Nous Guinéens, on essaye de se parler et de trouver nos accords et d’être d’accord sur nos désaccords et de noter aussi nos désaccords ou nous attendons le dernier moment pour nous parler. Le RPG arc-en-ciel lance un appel, pour que tous au sein des forces vives de la nation, soient animés d’un esprit de dialogue. Pour que la Guinée puisse au moins le 03, présenter certains points de consensus. Cela est extrêmement important», a invité Naby Youssouf Kiridi Bangoura.

Travailler ensemble pour faciliter le retour à l’ordre constitutionnel, c’est aussi une invite faite par Kiridi Bangoura . La participation de tous au processus de la transition notamment l’élaboration des textes facilitera leur adoption par l’assemblée.

«Cet état institutionnel doit être le bien de tous et doit être monté par tous. Cela facilitera l’adoption de la future constitution par l’assemblée si nous participons tous. Si tous les Guinéens participent aux débats sur les éléments qui constituent la constitution, tous les Guinéens feront campagne pour le texte qu’ils ont rédigé ensemble. C’est extrêmement important que vous comprenez cet esprit.»