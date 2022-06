A propos de l’interdiction des manifestations de rue, l’ancien député de l’Ufdg a lancé un défi au CNRD. Pour Cellou Baldé, aucune volonté n e pourrait empêcher les forces vives de protester.

«Sur toute l’étendue du territoire national, il n’y a pas un Guinéen qui peut nous empêcher de mettre pieds dans une préfecture. Quel que soit son rang et son statut, cela n’est pas possible. Les 11 ans de gouvernance passés ne nous ont pas empêcher de marcher, de manifester et sillonner le pays, ce n’est pas cette transition que nous avons accouché, ce n’est les membres de cette transition qui vont nous en empêcher», a martelé le responsable des structures de l’UFDG à l’intérieur du pays, au cours de l’assemblée générale du parti ce samedi 11 juin 2022.

Cellou Baldé a aussi rassuré les militants du parti Union des Forces Démocratiques de Guinée, que les habitants de Gaoual «sont 100% pour l’UFDG.» Il a signalé que les militants résidants à l’intérieur du pays, n’attendent que l’ordre des responsables du parti pour reprendre les manifestations de rue.