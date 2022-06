Des candidats ont été fraudés et certains surveillants renvoyés pour non conforme aux principes, vendredi, au cours de la première journée du BEPC, par les responsables des services examens du ministère de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation (MEPU-A). Dans un entretien accordé aux journalistes de la radio Fim ce samedi 11 juin 2022, le porte-parole du département a dévoilé les sanctions prévues contres ces personnes.

«Pour cette première journée, nous avons eu à mettre main sur certains fraudeurs dans deux préfectures et une dans la commune de Conakry. La première préfecture, c’est Macenta, au lycée Sérédou où un candidat détenant un téléphone a été surpris par le DCE de ladite préfecture», a informé Ansa Diawara.

Le porte-parole du MEPU-A a rappelé cependant, les règlements généraux des examens nationaux : «Cette année les règlements généraux ont été révisés. C’est pourquoi les sanctions disciplinaires peuvent tomber à tout moment. Il y’a des sanctions disciplinaires mais aussi judiciaires. C’est pourquoi lorsque nous prenons des objets sur les candidats ou n’importe quel agent du processus, les objets sont saisies et transmis au procureur général pour des fins d’enquête et de poursuite judiciaire. Sans oublier le conseil disciplinaire qui va tabler dessus, mais la sanction la plus urgente. Le candidat sera vidé, il est renvoyé de l’école, il n’aura pas son examen cette année et il est ajourné pour l’année prochaine. Si ce sont des surveillants, les renvoyer également à deux année de suspension pour tous les examens, sans oublier les sanctions pénales», a-t-il martelé.