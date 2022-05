La délégation du Rpg et ses alliés, a rallié déjà le siège de l’Ufdg, où elle participe en ce moment même (12 heures), à une réunion de G58 ce mercredi, axée sur la proposition du chronogramme de la transition par le CNRD.

A 11 heures déjà, les acteurs politiques ont rallié le siège de l’Ufdg. Sur place, nous avons constaté la présence des leaders et représentants des partis suivants: UFDG de Cellou Dalein Diallo, l’UFR, de Sidya Touré, le GDE de Aboubacar Soumah, nos Valeurs communes d’Étienne Soropgui, du RDIG de Jean Marc Telliano, ADC-BOC de Ibrahima Sory Diallo, le RPR de Diabaty Doré, l’UDG de Mamadou Sylla, et le RPG Arc-en-ciel et ses alliés, représentés par une délégation composée de l’ancien ministre de l’enseignement technique, Lanciné Komara, de Sékou Souapé et un autre cadre dont nous ignorons le nom.

Si certains pensent d’une union entre l’ex-parti au pouvoir pour faire face à l’adversaire commun »CNRD », des sources signalent par contre que, seules les discussions autour du chronogramme de la transition unit les deux formations politiques, puisqu’il s’agit d’un combat qui nécessite la mise en valeur, plusieurs forces.

Nous y reviendrons !