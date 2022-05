La situation des gardes pénitentiaires de la Maison centrale de Coronthie est enfin sur la table du ministère de la justice. Après quelques jours de grève, une commission a été mise en place sur instruction du ministre de la justice, garde des sceaux en vue de trouver une issue heureuse à cette crise, selon le chef de cabinet dudit département qui préside la commission.

«Je fais part du faite qu’une commission a été mise en place par notre département pour gérer cette crise. Et nous souhaiterions que des représentants des agents de garde pénitentiaires rejoignent cette commission», a confié Lancinet Keïta dans l’émission ‘’Les grandes gueules’’.

Poursuivant, le chef de cabinet du ministère de la justice n’apprécie pas la communication faite autour de la crise par le porte-parole des grévistes. «Parce que, à l’entendre parler on a l’impression que rien a été fait, ce qui n’est pas tout à fait juste (…), regrette Lancinet Keïta, qui précise que le département est très préoccupé par la situation des agents des pénitentiaires.

«Nous comprenons parfaitement leur situation, moi-même j’ai été très surpris à notre prise de fonction de constater qu’ils sont dans une situation d’abandon et tout», renchérit-il.

A la question de savoir qu’est-ce qui a été réellement fait pour soulager les grévistes et les convaincre à renoncer au mot d’ordre de grève, ce responsable du département de la justice indique qu’il y a un travail de fonds à faire et que la question fait l’objet de débat à chaque réunion du cabinet.

«Quand nous avons pris fonction au mois de décembre, ils sont venus me voir je leur ai expliqué que ce n’est pas un travail qu’on peut faire du jour au lendemain. Nous y travaillons et actuellement, nous avons deux arrêtés conjoints, l’un portant définition des tenues uniformes attribuées aux agents des gardes pénitentiaires. Le deuxième porte sur la carrière et modalité d’avancement et le grade du personnel pénitencier», a rassuré Lancinet Keïta.