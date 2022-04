Aboubacar Gongoré Diallo âgé de 27 ans souffre d’éléphantiasis qui nécessite un traitement à l’étranger. Le jeune chauffeur de profession demande de l’aide aux personnes de bonne volonté.

Couché à domicile au quartier Kabaya lambagny kignily dans la commune de Ratoma depuis quatre ans, Aboubacar Diallo souffre d’une maladie appelée éléphantiasis. Cette maladie causée par un nématode, dont les larves sont transmises par piqûre de moustiques. Souffrant de cette maladie depuis 2013, Aboubacar Gongoré Diallo dit ne plus savoir à quel saint se vouer: « Cette maladie m’a attaquée en 2013 lorsque j’étais encore apprenti de camion. Mais c’est en 2018 que cela est aggravé. Depuis lors, je cherche de médicaments. Toute ma famille et moi avons tout fait pour trouver de remède à cette maladie, mais jusqu’à présent impossible. Nous sommes allés à la dermatologie de l’hôpital Donka, mais ce que les médecins m’ont dit c’est d’aller chercher des médicaments traditionnels puisque je n’ai pas de moyens d’aller me soigner au Sénégal, Maroc ou en Europe. Qu’ils ne peuvent pas me soigner ces genres de maladies ici en Guinée. Mais jusqu’à présent encore je n’ai pas trouvé des soigneurs. Quand je suis allé à l’hôpital, ils m’avaient réclamer plus de cinq (5) millions de francs guinéens pour les analyses. Mais comme je ne travaille pas, et je n’ai pas pu mobiliser la somme afin de me retourner » a-t-il raconté.

Pour le sauver, il faut qu’il aille à l’étranger pour se traiter soit au Sénégal, au Maroc ou en Europe. C’est pourquoi, il appelle à l’aide les personnes de bonne volonté: « Si rien ne fait je risque de perdre mon pied. Ça m’empêche de dormir à plus forte raison de marcher. Je n’ose pas sortir sous le soleil. C’est pourquoi, je demande de l’aide. Celui qui voit mon pied et qu’il connait quelqu’un qui peut soigner ces genres de maladies, qu’il m’informe pour l’amour de Dieu » a plaide Aboubacar Diallo.

Toute personne voulant l’assister, veuillez contacter les numéro suivants 664 00 18 97 ou son père 666 42 41 32