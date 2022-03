Le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) a mis à la disposition du ministère de la Justice une salle de réunion du Comité interministériel de Rapportage et de Suivi de la mise en œuvre des recommandations en matière des droits de l’homme et une salle multimédia des opérations. Toutes ces deux salles ont été rénovées et équipées d’outils technologiques de dernière génération.

La cérémonie de remise de ces salles s’est tenue ce 11 mars 2022 à la Direction nationale des droits de l’homme en présence du ministère de la Justice, du Haut-commissaire aux droits de l’homme, des ONG et des membres du Comité interministériel des droits de l’homme.

“En agissant ensemble, il est possible de faire reculer l’injustice, les inégalités et les discriminations partout où elles se manifestent. La Guinée fait sans nul doute des progrès dans ces domaines. Seulement, l’un des défis reste le fait de rendre compte des efforts fournis et de décrire avec le maximum de précision les défis qui se dressent sur le chemin de toutes celles et de tous ceux qui œuvrent pour plus de justice, plus d’égalité et plus de participation. Il est important de disposer de données fiables, désagrégées notamment par sexe, âge, tenant compte du fait ou non de vivre avec un handicap, par région entre autres éléments de diagnostic et d’analyse”, a expliqué Dr Patrice Vahard, avant d’ajouter que “la salle de réunion du Comité interministériel des droits de l’homme a une capacité de 100 places avec un écran digital capable de faciliter les échanges interactifs et de suivre en direct les sessions du Conseil des droits de l’homme à Genève ainsi que les sessions de la commission africaine des droits de l’homme et des peuples qui se tiennent de manière rotative dans les capitales africaines. A elle s’ajoute cette salle s’ajoute une autre salle multimédia des opérations qui permettent en temps réel de faire le suivi des engagements pris aux niveaux international et régional par la République de Guinée en matière des droits de l’Homme.”

Quant au ministre de la Justice, Moriba Alain Koné, il a fait savoir que l’Index universel des droits de l’homme que le HCDH a mis à la disposition de la Guinée va permettre “aux autorités, aux médias et aux organisations de la société civile de faire le suivi des mesures prises pour renforcer la promotion et la protection des droits de l’homme en Guinée.”

“Il nous appartient désormais de faire en sorte que nos avancées en matière de promotion et de protection des droits de l’homme, notamment les droits au développement, soient connues et partagées, et que nos points d’amélioration soient identifiés dans les détails et à temps, afin d’y apporter les mesures correctives dans l’intérêt exclusif des populations guinéennes”, a-t-il conclu.