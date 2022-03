La journée internationale de la liberté de la presse prévue le 3 mai prochain est placée sous le thème: « Le journalisme sous l’entreprise du numérique ». Pour bien organiser cette journée en Guinée, le ministère de l’information et de la communication en collaboration avec les patrons des associations des médias ont tenu une rencontre préparatoire ce vendredi 11 mars 2022.

Au sortir de la salle après plus de deux heures de discussion, le président de l’Association guinéenne de la presse en ligne a expliqué qu’il s’agissait d’une réunion préparatoire pour les festivités du 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse.

«Pour une fois, nous avons voulu que ce soit une fête inclusive c’est-à-dire qu’il n’ait pas de distingo entre la presse publique et privée. Que tout le monde soit associé à la préparation de telle sorte qu’au sortir de cela qu’il y ait des travaux en amont. Des travaux importants notamment des propositions qui vont être faites pour améliorer la loi sur la liberté de la presse et les commissions qui vont être mise en place. Parce que vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a des nouveaux médias pour les webTV ou pour les web radio qui ne sont pas dans cette loi là. Également, il y a des dispositions qui doivent être corrigées. Donc avant la 3 mai, c’est de travailler sur comment améliorer notre loi et ainsi nous aurons un bon projet de loi que nous allons transmettre au gouvernement pour son application ensuite le transmettre au CNT pour adoption », a rassuré Amadou Tham Camara.

A en croire, le président de l’AGUIPEL, ces différentes rencontres préparatoires permettons à mettre en place la convention collective d’ici le 3 mai prochain. Une annonce qui va plaire aux journalistes qui sont sur le terrain. «Nous n’avons pas l’habitude de travailler de cette façon là, et surtout que ça va permettre d’améliorer un peu la convention collective. Nous devons travailler avant le 3 mai pour que la convention collective qui va être non seulement avantageux pour les employés mais également pour les employeurs. Pour que nous ayons une convention collective d’ici le 3 mai. Il y a plusieurs thèmes: il y aura des panels de formation qui vont être animés le jour j et les jours suivants. Donc il y aura des masters classe dans les universités. Mais si le 3 mai tombe sur le mois de ramadan, les activités aurons lieux après le 3 mai », a-t-il déclaré.