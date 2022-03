Les présidents des associations de presse ont conviés ce vendredi 11 mars 2022, à une rencontre préparatoire avec le ministère de l’information et de la communication par rapport à la journée internationale de la liberté de la presse prévue le 3 mai prochain.

Cette journée dédiée au monde des médias est célébrée cette année sous le thème « le journalisme sous l’entreprise du numérique ». Cette rencontre a été présidée par la ministre dudit département. Devant les hommes des médias, le Rose Pola Pricémou rassure que cette année, la liberté de la presse va démarrer à partir du 29 avril jusqu’au 3 juin, à travers des journée portes ouvertes, des assises, et panels etc…

« Que toutes les associations de presse sachent que le département de tutelle qui est celui du ministère de l’information et de la communication couvre à la fois, les acteurs des médias publics, mais aussi des acteurs des médias privés. Donc, nous voulons qu’il y ait une synergie d’action pour la réussite de cet grand événement qui sont les journées de la liberté de la presse. Nous voulons travailler en cohésion et faire de ce même jour une journée où nous allons montrer aux yeux de toute la population guinéenne que les acteurs du monde des médias sont un, sont ensemble pour la réussite de cette transition. Nous allons profiter de ces jours de célébration de la liberté de la presse pour réfléchir ensemble sur les conditions de vie des acteurs des médias. Nous allons réfléchir ensemble sur comment réussir au mieux notre travail, comment vivre décemment de ce métier qui est noble et sur lequel compte l’ensemble du gouvernement de la transition », déclaré Rose Pola Pricémou.