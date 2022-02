Lancé par le président Alpha Condé et son homologue de la Gambie en 3 juin de l’année précédente, le centre du Système informatisé de gestion des permis de conduire (SIGPC) a démarré ses activités de délivrance des permis de conduire biométriques depuis le 17 août 2021.

Cependant depuis son démarrage, cette opération n’a pas suscité de l’engouement chez les citoyens. Lors du conseil des ministres du jeudi 10 février 2022, le ministre des Infrastructures et des Transports a fait une communication relative à la proposition et la justification d’une date limite de validité des anciens permis de conduire.

Au cours de son allocution, Yaya Sow a rappelé que depuis le démarrage effectif de la délivrance des nouveaux permis biométriques, ceux-ci cohabitent avec les anciens permis dans la circulation. Une situation qui facilite non seulement la fraude et falsification des documents officiels, mais également une baisse effective de la délivrance et l’acquisition des nouveaux permis biométriques.

Suite à cette révélation, les ministres présents à ce conseil ont suggéré au ministre des Infrastructures et des Transports de fixer la date de caducité des anciens permis de conduire au 31 décembre 2022.

Le Président de la République quant à lui, a préconisé l’adoption d’une approche globale passant par une meilleure organisation et la sensibilisation de la population sur l’importance et la nécessité de passer au permis biométrique qui offre de multiples avantages aux conducteurs.

Adama Hawa Bah