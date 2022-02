Cinq mois après le renversement du régime Condé par le Groupement des Forces Spéciales (GFC), du Colonel Mamadi Doumbouya, on ne sait toujours pas celui qui prendra les destinés de l’ancien parti au pouvoir, le Rassemblement du Peuple de Guinée (RPG), dont Alpha CONDÉ est président fondateur, parti qu’il dirige depuis sa création en 1992.

Même si la date des prochaines échéances électorales ne sont pas encore connues en Guinée, il faut tout de même reconnaître que des tractations sont en cours pour trouver le successeur d’Alpha Condé à la tête du RPG, celui sera probablement le candidat du parti à la prochaine présidentielle dont la date n’est pas encore connue.

Se prêtant aux questions du magazine Jeune Afrique, Souleymane CAMARA, responsable dudit parti, est revenu sur les enjeux de cette succession.

Pour cet ancien conseiller principal de l’ex ministre de la Communication Amara Camara et Coordinateur de la cellule de Communication du gouvernement sous l’ère Alpha CONDÉ, «trois personnalités se détachent à ce jour et elles ont toutes les arguments à faire valoir», il cite Ibrahima Khalil KABA, ancien ministre des Affaires Étrangères d’Alpha Condé, qui disposerait selon lui du soutien d’une partie de la jeunesse et des femmes du parti. «au point d’avoir été perçu depuis 2016 comme un dauphin potentiel, même s’il s’en défendait.», a-t-il révélé.

«On peut aussi citer Amadou Damaro CAMARA, l’ancien président de l’Assemblée nationale, qui a été en première ligne de toutes les batailles politiques menées par le RPG durant la dernière décennie. Il est cependant parfois jugé clivant et ses relations avec les autorités de la transition ont été quelque peu orageuses ces derniers temps», indique ce responsable politique.

Et sans nul doute, c’est l’ex premier ministre Ibrahima Kassory FOFANA, président du directoire de campagne d’Alpha Condé lors des deux dernières élections, qui complète cette liste. «Donkass», jouirait du soutien de certains caciques du parti.