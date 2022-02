Interrogé par nos confrères de la radio Espace sur la mise en place d’un plan d’action opérationnel de tous les départements ministériels, le porte-parole du gouvernement a fait savoir que l’initiative n’est pas une nouveauté. Selon Ousmane Gaoual Diallo, cela se passe dans tous les différents gouvernements du monde.

La mise en place dudit plan a été ordonnée par le président de la transition, au cours du conseil des ministres jeudi 10 février 2022. « Ce n’est pas nouveau si le gouvernement reçoit une lettre de mission du président de la République. Et le premier ministre à son tour, divulgue ces lettres de missions aux ministres et ces ministres traduits ces lettres en action opérationnelle, c’est comme ça cela se passe partout (…) », a expliqué Ousmane Gaoual Diallo.

A ces actions opérationnelles, le porte-parole du gouvernement a annoncé aussi la mise en place d’une opération de suivi.

« Cette commission permettra de suivre la mise en œuvre des activités du plan opérationnel sous le contrôle du premier ministre qui nous a assigné le travail. On nous donne des objectifs à atteindre. On nous explique comment faire pour atteindre ces objectifs, c’est tout à fait normal et qu’on mette en place le suivi pour savoir, est-ce que vous avez des difficultés est-ce que ça se passe bien, est-ce que le calendrier décliné pour le plan opérationnel est suivi… », a-t-il expliqué dans l’émission les GG ce vendredi 11 février 2022.

Si certains observateurs pensent que la mise en place de ce plan a retardé, Ousmane Gaoual Diallo a répondu que ce gouvernement a été formé il y a 100 jours : « Et pour faire l’élaboration d’un plan opérationnel, cela peut prendre jusqu’à 40jours. Cela dépendra du secteur. Il y a des ministères qui vont prendre plus de temps.»

Madeleine Kotus