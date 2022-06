Après une défaite face aux Pharaons de l’Égypte, l’équipe nationale guinéenne a arraché une victoire à domicile sur le score de (1-0), contre les Malawites. Une victoire acquise dans les temps additionnels, grâce au génie du capitain Naby Keita.

Intervenant dans l’émission Mirador ce vendredi 10 juin 2022, le Coach Kaba Diawara a expliqué ce qui a permis à ses poulains de s’imposer devant ses adversaires.

«Après le match contre l’Égypte, on a cherché à soigner les têtes des joueurs parce que, la défaite avait été cruelle dans les dernières minutes. Il a fallut faire un travail mental et préparer les joueurs à plusieurs scénarios du match. Le premier, je les ai dit d’attaquer, de mettre la pression, de marquer rapidement. Je pense qu’on aurait pu le faire à temps parce que sur Gnagna il y avait pénalty qui n’a pas été validé, si cela avait été. On aurait marqué là mais, encore ça n’a pas été le cas. On s’est replié, on a eu du mal, il y avait un manque de conscience au niveau de la finition, le plan B est naturellement venu c’est-à-dire, essayer de marquer absolument un but», a expliqué le sélectionneur guinéen.

Malgré cette victoire de l’équipe nationale, le sélectionneur guinéen n’a pas hésité de signaler aussi dans son intervention, le manque d’efficacité des joueurs durant le match.

«on arrivait à se créer des opportunités parce qu’on joue vers l’avant, on essaie de porter le jeu dans le camp adverse mais, il y a ce problème là. Je sais qu’on a des très bons joueurs, mais on arrive pas à marquer d’entrée. C’est la fin de saison, et je sais que les joueurs vont se laver les têtes, ils vont revenir avec des bonnes dispositions.»

Aux supporters, Kaba Diawara leur demande de supporter mais en restant à leurs places, pour éviter des sanctions venant de la Confédération Africaine de Football (CAF).