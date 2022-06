Le Fonds national pour l’insertion des jeunes (FONIJ) a organisé le Vendredi de l’Entrepreneuriat ce 10 juin 2022 à l’Université de Labé. Objectif, créer un espace d’informations, d’échanges, d’orientations et de réseautage entre les jeunes promoteurs et les acteurs de l’écosystème entrepreneurial. Après cinq jours de formation, les jeunes bénéficiaires de ce renforcement de capacités ont reçu leurs satisfécits.

Cette rencontre s’est tenue en présences des ministres de l’Administration du territoire, de la Jeunesse et des sports, de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des médias, et des jeunes formés en entrepreneuriat.

Après les discours du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mme Baldé, l’une des jeunes formés a présenté son entreprise de conservation et de transformation des produits locaux: «A travers le FONIJ, j’ai pu monter un pitch afin de le présenter à un investisseur et pouvoir décrocher un marché. J’ai de l’espoir pour trouver un bailleur car ce que je fais crée de l’emploi et ce de ça qu’ils ont besoin, ça va nous aider à nous auto-financer surtout nous les femmes. La valorisation des produits locaux nous engage beaucoup».

La Directrice générale du FONIJ, Mme Baldé Mariama Ciré, a fait appel à ses partenaires et réitérer sa volonté d’accompagner les jeunes entrepreneurs: « Le vendredi de l’entrepreneuriat c’est une activité du FONIJ pendant laquelle nous faisons le cor réseautage entre l’écosystème entrepreneurial et les jeunes. Ca permet aux jeunes d’avoir plus d’informations sur l’entrepreneuriat jeune. C’est un espace d’échanges qui nous a permis de former 30 jeunes durant une semaine et ils ont pu, grâce à ça, présenter leurs business plan qu’ils ont présentés devant les membres du Gouvernement. Et nous comptons sur les partenaires financiers pour appuyer ces jeunes, car le FONIJ n’a pas suffisamment de moyens pour accompagner les jeunes entrepreneurs et le FONIJ est là pour tout ce qui est suivi et évaluation de ces structures et les aider à rembourser l’argent sans aucune difficulté».

Pourquoi le choix vendredi de l’entrepreneuriat et non les autres jours? Mme Mariama Ciré dit que c’est

« parce que vendredi c’est le début de la fin de la semaine où on suppose que les jeunes et autres ont le temps et toutes activités finissent les vendredis également. Depuis la création du FONIJ en 2007 nous n’avons travaillé qu’à Conakry seulement. Il y a 3 ans on a commencé les activités à l’intérieur du pays, et depuis toujours, lorsqu’on fait appel pour des formations, les meilleurs viennent souvent de l’intérieur. C’est pourquoi, au lieu de les déplacer, on est venu vers eux. Nous venons de Kankan où nous avons fait un mois 2 semaines pour former les jeunes et les accompagner financièrement. La prochaine fois concernant le renforcement des capacités et le financement, c’est la Forêt ou le Foutah, ça dépendra de l’autorité ».

Tiguidanké Diallo, corresponde de guinee360 à Labé