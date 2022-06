A Labé, les agriculteurs ont eu l’occasion d’échanger avec le ministre Mamadou Nagnalen Barry, en séjour dans cette ville dans le cadre de l’immersion gouvernementale. A cette occasion, ces citoyens ont dévoilé leurs difficultés relatives à l’exploitation de la terre.

La rencontre a eu lieu dans la cour du gouvernorat, jeudi 09 juin 2022. Les agriculteurs, en majorité des jeunes, ont exposé surtout leurs soucis liés aux manques criards d’intrants. Apres avoir écouté les différentes ‘’plaintes’’ des uns et des autres, le chef de département de l’agriculture a rappelé qu’à l’arrivée du gouvernement de la transition aux affaires, l’Etat avait tracteurs, ‘’mais malheureusement, mal entretenus’’.

«En plus, la moitié ne fonctionne pas. On n’est pas content de la gestion. On a rencontré les producteurs de Labé et on a dit qu’on est prêt à envoyer 5 tracteurs dès la semaine prochaine. Ils iront soit en location à des privés ou à des personnes qui les utiliseront dans leurs champs. Pour la première fois, l’Etat a mis un fond de 200 milliards francs guinéens pour prêter aux agriculteurs. Il n’y a que 20 milliards qui sont alloués. Mais pour cela, il faut savoir que l’argent du CNRD s’utilise, se justifie mais il revient à l’Etat. Donc il faut une démarche sécurisée», a prévenu le ministre Mamoudou Nagnalen Barry.

Quid de la situation des victimes d’incendie ?

Sur le cas des victimes d’incendie dans les champs, le ministre de l’agriculture a précisé que les choses avancent également : «On a travaillé beaucoup sur ça et créer une association des victimes d’incendie. Il y a déjà une personne mise en prison. Seulement, comme c’est une femme en état de famille, on n’a pas trop communiqué. Tous ceux qui sont victimes à Labé, peuvent nous dire…», a laissé entendre le ministre.

Tiguidanké Diallo, correspondante de Guinee360.com