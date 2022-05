Des informations circulent depuis lundi sur les réseaux sociaux et dans certains médias en ligne, faisant état de la détérioration de l’état de santé d’Alpha Condé. Au sein du Rpg Arc-en-ciel, le secrétaire général n’a pas confirmé cette information, mais il a tout de même émis le souhait de voir l’ancien président libéré de nouveau pour ses contrôles sanitaires.

«Depuis qu’on l’a envoyé chez sa femme, je l’ai rencontré une seule fois et on a fait que 50 minutes ensemble. Je lui ai demandé si sa santé, ça va, il a dit ça va mais j’ai besoin de soin. Depuis, je n’ai aucune nouvelle de lui et je ne peux ni confirmer ni infirmer la nouvelle», a réagi Saloum Cissé.

Ce responsable de l’ancienne mouvance présidentielle a exprimé son inquiétude avant d’inviter les autorités de la transition à permettre à l’ex chef de l’Etat à aller se faire soigner à l’étranger.

«Vu son âge, parce qu’il est âgé de 84 ans, il mérite un suivi rationnel. Alors j’invite les nouvelles autorités à se mettre à sa place pour que vraiment nous puissions avoir un ancien président qui est en bonne santé», a plaidé Saloum Cissé.