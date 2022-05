En Guinée, les acteurs politiques et sociaux menacent d’organiser des manifestations de rue pour protester contre les 39 mois proposés par le CNRD, pour la durée de la transition. A en croire le président du RDIG, les leaders politiques ont des stratégies pour contraindre la junte au pouvoir.

«Ils (les militaires au pouvoir, Ndlr) se sont pris dans leur propre piège parce que, le fait de proroger toutes les lois nationales et supranationales, cela nous donne aujourd’hui l’autorisation de recourir à la loi et à la désobéissance civile. Chose qui n’est pas loin. Ce qui peut empêcher ça, c’est quand le CNRD va ouvrir la porte pour rencontrer la classe politique pour que nous nous rencontrions pour discuter et en faire une loi», a martelé Jean Marc Telliano.

«Nous avons des stratégies pour contraindre la junte», dira-t-il ensuite. «Les cours et tribunaux de la Guinée peut-être, vont nous débouter mais la cour pénale internationale ne va pas le faire.»

À l’absence de Cellou Dalein Diallo et de Sidya Touré, Telliano n’a aucun souci pour la mobilisation des Guinéens, afin de sortir manifester leur ras-le-bol vis-à-vis du CNRD : «Nous avons fait des manifestations ici Cellou et Sidya n’étaient pas là, mais nous avons mobilisé. Pour avoir des élections législatives il a fallu que nous manifestations, moi je n’étais pas là.»