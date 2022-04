La fin de saison s’annonce palpitante en Ligue 1. Entre les candidats aux places africaines et les concernés par le maintien, tous les matchs sont désormais cruciaux. Le point des dernières rencontres de cette renversante journée…

Fello Star (2-3) Milo FC

Loin de son bouillant public du stade M’balou Mady, le Milo FC a renversé le Fello Star ce soir au stade GLC. Après l’ouverture du score de Youssouf CONTÉ (5e), l’équipe de la savane a parfaitement réagi grâce à Kankou Mady KOUROUMA (10e, 1-1). L’équipe de Labé reprend l’avantage par le biais d’Ousmane KEITA (18e, 2-1). Comme assez souvent, Ousmane CONDÉ reprend les choses en main. L’insaisissable ailier s’offre un doublé (63e et 73e) et permet aux siens de s’imposer (2-3). Le Milo FC remonte à la 3e place avec 43 points. Pendant que le Fello connaît une phase retour de championnat chaotique.

CI Kamsar (0-1) SOAR

Le Club Industriel de Kamsar s’est fait surprendre par les académiciens de SOAR cet après-midi au stade de la Mission. Seul buteur de la rencontre, Mohamed CAMARA (49’) a permis à son club d’enregistrer une importante victoire qui lui permet de conforter sa 2e place au classement.

Loubha FC (0-1) Ashanti GB

Face à l’autre équipe en difficulté de cette saison, l’Ashanti GB a réalisé une très belle opération dans sa course aux places africaines. Buteur de la soirée, Naby SYLLA a permis à l’équipe de la savane de compter 41 points, et ne se trouve plus qu’à une petite victoire de son objectif.