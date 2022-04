Jacques Gbonimy trouve normale l’incarcération du président du Conseil exécutif provisoire du RPG Arc-en-ciel et certains anciens ministres du régime Condé. Lors de son passage dans l’émission » On refait le monde » le 8 avril dernier, le président de l’UPG pense que les anciens dignitaires sont victimes d’eux-mêmes. C’est pourquoi il dit ne pas être opposé à leur incarcération à la maison centrale de Conakry malgré le fait que certains sont malades à l’occurrence de Dr Mohamed Diané.

« Humainement on aurait dit c’est bien pour eux. Mais il faut être croyant. Vous vous souvenez la fin du régime d’Alpha Condé, ce qui s’est passait. Nous avons été victimes d’eux. Nos amis ont été emprisonnés. Nous avons été obligés de nous cacher par moment pour ne pas être arrêtés, pour survivre, pas pour vivre. Donc aujourd’hui quand on voit cette situation comme ça, on peut se réjouir. Mais moi mon éducation et ma culture ne me permettent pas de penser de cette façon. Je pense que le CNRD, c’est vrai que nous sommes tous d’accord pour la récupération des biens de l’État, nous sommes tous d’accord que ceux qui ont détourné de biens de l’État soient devant la justice», estime Jacques Gbonimy.

Par la même occasion, le président de l’UPG déclare que le CNRD à la tête le colonel Mamadi Doumbouya doit se souvenir de son engagement vis-à-vis du peuple au moment de la prise du pouvoir le 05 septembre. « Nous sommes aussi interpellés par le premier discours de M. Doumbouya. Quand il a dit la justice va être la boussole, nous pensons que ça doit aller autrement parce que cette façon de poursuivre, souvenez-vous de la gendarmerie à la CRIEF jusqu’à la maison centrale c’est un peu compliqué pour moi en étant politicien. Je me dis que si on peut quitter la gendarmerie le même jour venir à la CRIEF et on se retrouve à la maison centrale c’est à la vitesse de l’éclair. Je pense que la justice doit être mise devant, et que la méthode soit la boussole de ces incarcérations», a conclu l’ex vice-président de l’ANAD dirigée par Cellou Dalein Diallo.