La 4e, 5e et 6e promotions de l’Université La Source, faculté des sciences de la pharmacie biomédicale, ont bénéficié d’une formation sur la «gestion de la chaîne d’approvisionnement des produits de santé». Ce projet porté par le ministère de Santé a été réalisé grâce à l’accompagnement de l’USAID. Cette formation s’est tenue du 17 au 28 janvier 2022 dans l’enceinte de ladite université située à Ratoma, dans la commune du même nom.

96 étudiants de la pharmacie biomédicale ont été formés sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement des produits de santé du 17 au 28 janvier dernier. Durant 10 jours, ces étudiants ont été initiés sur des thématiques théoriques dans ce domaine. A l’occasion de la remise de ces satisfécits qui a réuni, ce samedi 08 avril 2022, les cadres du ministère de la Santé, les encadreurs et étudiants, le représentant du fondateur de l’université La Source se dit réjouit à plus d’un titre. Le Pr Cheick Thiam estime que cette formation vient «combler un vide sanitaire en République de Guinée qui concernait la logistique, l’assistance technique, la disponibilité des produits de santé. Notre ambition, au-delà de cette formation, est que ces cours soient voués à devenir un coup phare du programme de notre faculté des sciences biomédicales. Nous sommes certains que ce programme contribuera au développement de notre faculté des sciences pharmaceutiques et biomédicales de notre institut professionnel et même de nos Masters. Nous proposerons notre formation et une certification en gestion de la chaîne d’approvisionnement. Nous avons constaté que ces cours sont passés dans les règles de l’art et que les deux parties ont trouvé une large satisfaction».

Abordant dans le même sens, le porte-parole des étudiants bénéficiaires, Dr Mohamed Conté, assure que cette formation leur a permis de ressortir un autre passage de la pharmacie qui représente un débouché incontournable dans le secteur: «Nous notifions le fait que cette formation a beaucoup contribué à l’amélioration de notre niveau de connaissance et nous a permis de nous imprégner de supply chaîne manager. Nous attirons votre attention sur les étudiants formés afin d’avoir une main mise sur nous pour mieux s’adapter et contribuer à haute performance de la gestion de la chaîne d’approvisionnement dans toute la République de Guinée».

Par ailleurs, la représentante de l’USAID en Guinée, Anne GRIGGS, fait savoir que cette formation est une occasion historique pour mettre en œuvre cet important programme national de renforcement de capacités et des ressources humaines: « Ce programme national est l’un des quatre axes stratégiques pour le renforcement de la gestion des produits de santé en Guinée. Nous sommes très heureux de prendre part à la remise de ces attestations des 96 étudiants de la pharmacie soit 87% de taux de participation par rapport à la cible attendue. Nous saisissons cette opportunité pour solliciter aux étudiants que ces attestations est une invitation à considérer à tous les domaines de la chaîne d’approvisionnement de produits de santé sur le développement viable pour le système de santé publique en général et pour les carrières professionnelles en particulier. En ce qui concerne la formation, nous avons noté la satisfaction globale des étudiants et une nette amélioration de leur connaissance à travers les questionnaires qui témoignent de leur intérêt aux différentes sessions. L’objectif de l’USAID est d’améliorer considérablement l’expérience des soins de santé dans les communautés ».

De son côté, le Directeur national adjoint de la pharmacie et de médicaments, Dr Mamady Mariam Camara, représentant du ministère de la Santé à cet événement a invité les récipiendaires à utiliser à bon échéant les expériences acquises durant les 10 jours. Puisque, affirme-t-il, la distribution des médicaments constitue le nerf de la prise en charge sanitaire de la Guinée. « Vous devez désormais être convaincue que vous êtes les acteurs qui sont appelés à être précis, conçu dans tous ce que vous devez faire sur l’approvisionnement. Une bonne quantification permet non seulement d’éviter les dates de péremption proches et d’éviter aussi les ruptures de stocks dans nos structures sanitaires. Nous vous demandons que vous devez faire en sorte qu’il y ait beaucoup plus de disponibilité de nos produits de santé dans nos structures sanitaires».