Pour les matchs amicaux de mars contre la Zambie et l’Afrique du Sud, Kaba DIAWARA, mandaté pour conduire l’équipe à ces occasions, a fait appel à un groupe de 23 joueurs, où ne figure aucun joueur local…

Le Syli National de Guinée profitera des journées FIFA de ce mois de Mars pour disputer deux matchs amicaux en Belgique et en France. Le 25 mars face à l’Afrique du Sud en Belgique et le 29 mars 2022 face à la Zambie en France, la Guinée jaugera son niveau avec des nouveaux visages. Sehrou GUIRASSY, Sékou Oumar SYLLA, Alkhaly Momo CISSÉ, Seydouba CISSÉ et Antoine CONTÉ intègrent le groupe pour la première fois.

Pour ce qui est des joueurs locaux, Kaba DIAWARA justifie leurs absences par la complexité d’obtention des visas. Le regroupement de l’équipe débutera le 21 mars 2022.